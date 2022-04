FÊTE DE LA MUSIQUE COMMUNE D’AGDE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE COMMUNE D’AGDE Agde, 21 juin 2022, Agde. FÊTE DE LA MUSIQUE COMMUNE D’AGDE Agde

2022-06-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-21

Agde Hérault La ville d’Agde s’anime de musique aux multiples sonorités : pop rock, musette, chanson française, jazz, variété… chacun pourra trouver son style. Le Cap d’Agde

– 21h – Mail de Rochelongue

– 21h – Place du Môle

– 21h – Quai Saint-Martin Agde

– 21h – Place de la Marine

– 21h – Place Jean Jaurès Le Grau d’Agde

– 21h – Place des Mûriers #TEMPSFORT La ville d’Agde s’anime de musique aux multiples sonorités : pop rock, musette, chanson française, jazz, variété… chacun pourra trouver son style. animation@ville-agde.fr +33 4 99 41 24 10 http://www.ville-agde.fr/ La ville d’Agde s’anime de musique aux multiples sonorités : pop rock, musette, chanson française, jazz, variété… chacun pourra trouver son style. Le Cap d’Agde

– 21h – Mail de Rochelongue

– 21h – Place du Môle

– 21h – Quai Saint-Martin Agde

– 21h – Place de la Marine

– 21h – Place Jean Jaurès Le Grau d’Agde

– 21h – Place des Mûriers #TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-03-12 par HERAULT TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

FÊTE DE LA MUSIQUE COMMUNE D’AGDE Agde 2022-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE COMMUNE D’AGDE Agde Agde 21 juin 2022 Agde Hérault

Agde Hérault