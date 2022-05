Fête de la Musique | Châteaubourg Châteaubourg Châteaubourg Catégories d’évènement: 35220

Châteaubourg 35220 Châteaubourg La mairie vous propose un temps fort musical et convivial !

Pour toute la famille : Pop, folk, rock, électro, fanfare, musique traditionnelle… Il y en aura pour tous les goûts ! Le groupe Hop Hop Hop Crew viendra enflammer la scène du parc Pasteur vers 21h00, avec son ambiance des plus festive ! Musiques actuelles – Rdv au Parc Pasteur – à partir de 19h

Black Ice (rock)

Salty Pudding (rock)

Hop Hop Hop Crew (balkan fusion)

AGLA & The Crows (rock)

Intermèdes : Guillaume Pollet (reprises / guitare) Conservatoire – Groupe des ateliers musiques actuelles

Parking rue de Paris, devant l’auto-école – 19h > FANFARE avec Bande originale – Harmonie de Domagné

Rendez-vous: Place de l’Hôtel de Ville – 20h Pop / Folk avec Clément Barthélémy

Rendez-vous: Cour des Artistes – 20h30 Rock / Dub / Électro / Percussions africaines par l’AG2C et intermèdes avec Sagazic !

Rendez-vous: Atelier des Tribus – à partir de 20h Musique bretonne avec La Nouzille

Rendez-vous: Parking du Gué – à partir de 19h30 > Restauration sur place. GRATUIT. TOUS PUBLICS https://www.chateaubourg.fr/actualites/weekend-festif-les-17-et-18-juin/ La mairie vous propose un temps fort musical et convivial !

