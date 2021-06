Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460, Cessenon-sur-Orb FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Catégories d’évènement: 34460

Cessenon-sur-Orb

FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb, 21 juin 2021-21 juin 2021, Cessenon-sur-Orb. FÊTE DE LA MUSIQUE 2021-06-21 – 2021-06-21

Cessenon-sur-Orb 34460 Cessenon-sur-Orb A partir de 17h30 : Venez fêter l’été en musique à sur le Plan Jean Moulin à Cessenon sur Orb

Buvette et restauration sur place

Nombreux groupes, jeunes talents, scène ouverte

Exposition de mobylettes anciennes

Organisé par Notes à d’Oc et la mairie de Cessenon Fête de la musique +33 6 84 32 29 50 Fête de la musique A partir de 17h30 : Venez fêter l’été en musique à sur le Plan Jean Moulin à Cessenon sur Orb

Buvette et restauration sur place

Nombreux groupes, jeunes talents, scène ouverte

Exposition de mobylettes anciennes

Organisé par Notes à d’Oc et la mairie de Cessenon dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 34460, Cessenon-sur-Orb Étiquettes évènement : Autres Lieu Cessenon-sur-Orb Adresse Ville Cessenon-sur-Orb lieuville 43.44963#3.04913