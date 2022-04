Fête de la Musique Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour Catégories d’évènement: Cercy-la-Tour

Nièvre

Fête de la Musique Cercy-la-Tour, 21 juin 2022, Cercy-la-Tour. Fête de la Musique place d’Aligre Le bourg Cercy-la-Tour

2022-06-21 – 2022-06-21 place d’Aligre Le bourg

Cercy-la-Tour Nièvre EUR Pour célébrer le retour de l’été, un concert aura lieu sur la Place de Cercy-la Tour en début de soirée dans le cadre de la Fête de la Musique. Pour célébrer le retour de l’été, un concert aura lieu sur la Place de Cercy-la Tour en début de soirée dans le cadre de la Fête de la Musique. place d’Aligre Le bourg Cercy-la-Tour

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cercy-la-Tour, Nièvre Autres Lieu Cercy-la-Tour Adresse place d'Aligre Le bourg Ville Cercy-la-Tour lieuville place d'Aligre Le bourg Cercy-la-Tour Departement Nièvre

Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cercy-la-tour/

Fête de la Musique Cercy-la-Tour 2022-06-21 was last modified: by Fête de la Musique Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour 21 juin 2022 Cercy-la-Tour nièvre

Cercy-la-Tour Nièvre