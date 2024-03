Fête de la musique Centre-ville de Vallet Vallet, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique La ville de Vallet fête la musique ! Samedi 22 juin, 19h00 Centre-ville de Vallet Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-23T00:59:00+02:00

Fin : 2024-06-22T19:00:00+02:00 – 2024-06-23T00:59:00+02:00

La ville de Vallet célèbre la musique samedi 22 juin. De nombreuses scènes musicales envahiront le centre-ville ! Plus d’informations à venir…

Restauration et bar sur place tenus par les associations et les commerçants valletais.

Centre-ville de Vallet place charles de gaulle 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire