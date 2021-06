Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Fête de la musique Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Fête de la musique Cany-Barville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cany-Barville. Fête de la musique 2021-06-19 – 2021-06-19

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Fête de la musique, plusieurs concerts dans le centre ville :

13h30 : les Zickos

15h0 : les blackbirds

17h: Union musicale

18h15 : Johann

19h : Nocturnes

20h30 : Artistes et Promotions Fête de la musique, plusieurs concerts dans le centre ville :

13h30 : les Zickos

15h0 : les blackbirds

17h: Union musicale

18h15 : Johann

19h : Nocturnes

20h30 : Artistes et Promotions +33 2 35 97 71 44 Fête de la musique, plusieurs concerts dans le centre ville :

13h30 : les Zickos

15h0 : les blackbirds

17h: Union musicale

18h15 : Johann

19h : Nocturnes

20h30 : Artistes et Promotions Fête de la musique, plusieurs concerts dans le centre ville :

13h30 : les Zickos

15h0 : les blackbirds

17h: Union musicale

18h15 : Johann

19h : Nocturnes

20h30 : Artistes et Promotions

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Cany-Barville Adresse Ville Cany-Barville lieuville 49.78731#0.6384