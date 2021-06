Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Fête de la musique Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Fête de la musique Cadillac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cadillac. Fête de la musique 2021-06-19 19:30:00 – 2021-06-19

Cadillac Gironde Concert de musique Baroque » Les chantres de ST Hilaire » basé à Sauternes dans le jardin du château ducal.

Concert sur réservation. Concert de musique Baroque » Les chantres de ST Hilaire » basé à Sauternes dans le jardin du château ducal.

Concert sur réservation. +33 6 21 83 45 89 Concert de musique Baroque » Les chantres de ST Hilaire » basé à Sauternes dans le jardin du château ducal.

Concert sur réservation. Concert de musique Baroque » Les chantres de ST Hilaire » basé à Sauternes dans le jardin du château ducal.

Concert sur réservation. cadillacsurgaronne.fr dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville 44.63664#-0.32136