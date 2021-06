Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Fête de la musique Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Fête de la musique Bourg-de-Péage, 21 juin 2021-21 juin 2021, Bourg-de-Péage. Fête de la musique 2021-06-21 – 2021-06-21

Bourg-de-Péage Drôme 2 lieux, 3 ambiances

Restauration et buvettes sur place assurées par le Shems et le Restaurant des Minimes

ATTENTION : pas de repli en cas d’intempéries. La manifestation sera simplement annulée. mda@mairiebdp.fr http://www.bourgdepeage.com/ 2 lieux, 3 ambiances

Restauration et buvettes sur place assurées par le Shems et le Restaurant des Minimes

ATTENTION : pas de repli en cas d’intempéries. La manifestation sera simplement annulée.

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Ville Bourg-de-Péage lieuville 45.04041#5.05094