Fête de la musique Place de la Mairie Bourbon-Lancy, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Place de la Mairie Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Créée en 1982, la Fête de la Musique célèbre chaque année, le 21 juin, au solstice d’été, tous les musiciens à travers des concerts gratuits. Elle permet de mettre en avant l’ampleur et la diversité des genres musicaux et est également l’occasion pour tous de découvrir des musiciens amateurs et des groupes locaux. Cette année encore, la Ville de Bourbon-Lancy invite les bars et restaurants bourbonniens à produire des groupes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:00:00

fin : 2024-06-21

Place de la Mairie Centre ville

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

