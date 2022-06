Fête de la Musique Boofzheim Boofzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête de la Musique

2022-06-25

Bas-Rhin Venez à la fête de la musique qu’organise l’écol’envies pour y découvrir la musique, Schalmeien, chants et danses…..

Tous les univers musicaux seront à l’honneur dans une ambiance champêtre.

Comme chaque année : chants, Musiques, Salsa cubaine, danses, Schalmeien, Dance Floor au clair de lune.

DJ Jonathan

