Fête de la Musique Bidart, 21 juin 2021-21 juin 2021, Bidart.

Fête de la Musique 2021-06-21 – 2021-06-21

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart

Programme :

Au Petit Fronton :

18h – Zertako Ez, chants basques

18h30 – Capoeira Makhuwas P.B.

19h – LOXX, rock

19h50 – Konnection Unit, reggae dancehall

20h40 – The old hot Rabbits, blues variété

21h30 – Rock in CHAIR, rock

Au square Pili Tafernaberry :

18h15 – Batterie fanfare Alegera

19h15 – Air France, reprise française

20h05 – Sunny alde & Bezala sisters, piano/guitare

20h55 – le DUO B’J, pop/rock/chanson française

21h45 – Picky Lads, rock alternatif

Mairie de Bidart

dernière mise à jour : 2021-06-11 par OT Bidart