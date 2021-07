Fête de la musique Berrien, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Berrien.

Fête de la musique 2021-07-03 – 2021-07-03

Berrien Finistère Berrien

Fête de la musique à Berrien le samedi 3 juillet.

– De 14h à 17h : kermesse de l’école

– A partir de 14h : pétanque

– De 14h à 18h : atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur).

– 17h30 : concert chorale « Mouezh Ar Menez » dans l’église.

– A partir de 19h : repas sur place ( tickets en préventes dans les commerces et auprès des associations).

Avec la Tiny House des RDV des Monts d’Arrée.

Sur scène : – Five On Air, – Duo Oeda, – Fred Boudineau et Joseph Kerdellant, – Trio Three’s a Crowd, + scène ouverte.

Contacts : Mairie de Berrien : 02 98 99 01 14

+33 2 98 99 01 14

