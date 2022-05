Fête de la musique Belleville-sur-Loire, 18 juin 2022, Belleville-sur-Loire.

Fête de la musique Belleville-sur-Loire

2022-06-18 11:00:00 – 2022-06-18

Belleville-sur-Loire 18240

L’ Académie de musique et d’arts de Belleville-sur-Loire fête la musique à la salle des fêtes.

Au programme :

– à partir de 11h : apéro-concert avec dégustation de Sancerre et atelier Pop/rock avec le chœur “Jazzabel”.

– à 14h30 : classes de flûte, guitare et piano

– à 18h : concert de la chorale de Belleville.

Buvette et gâteaux sur place.

contact@academiedemusique.com +33 2 48 72 65 82

©académiemusiquebelleville

Belleville-sur-Loire

