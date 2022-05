Fête de la Musique Bazoches-sur-le-Betz, 18 juin 2022, Bazoches-sur-le-Betz.

Fête de la Musique Bazoches-sur-le-Betz

2022-06-18 – 2022-06-18

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Bazoches-sur-le-Betz

Fête de la Musique:

Scène ouverte à tous musiciens, chanteurs et groupes de 17h à 19h30. Réservations nécessaires.

A partir de 20h : 4 concerts gratuits : Twisted Trees, BRS Band, Ego Grry et Arae Band.

Buvette et petite restauration sur place.

contact@zicabazoches.fr +33 7 79 85 09 83

Fête de la Musique:

Scène ouverte à tous musiciens, chanteurs et groupes de 17h à 19h30. Réservations nécessaires.

A partir de 20h : 4 concerts gratuits : Twisted Trees, BRS Band, Ego Grry et Arae Band.

Buvette et petite restauration sur place.

ZIC à Bazoches

Bazoches-sur-le-Betz

dernière mise à jour : 2022-05-21 par