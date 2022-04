Fête de la musique Bavent Bavent Catégories d’évènement: Bavent

Calvados

Fête de la musique Bavent, 21 juin 2022, Bavent. Fête de la musique Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Bavent

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21 22:00:00 22:00:00 Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier

Bavent Calvados Venez fêter l’été et la musique avec des animations musicales tout au long de la soirée ! Venez fêter l’été et la musique avec des animations musicales tout au long de la soirée ! Venez fêter l’été et la musique avec des animations musicales tout au long de la soirée ! Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Bavent

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bavent, Calvados Autres Lieu Bavent Adresse Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Ville Bavent lieuville Brasserie du mini-golf Boulevard Wattier Bavent Departement Calvados

Bavent Bavent Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavent/

Fête de la musique Bavent 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Bavent Bavent 21 juin 2022 Bavent Calvados

Bavent Calvados