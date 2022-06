Fête de la musique Barr Barr Catégories d’évènement: 67140

Barr

Fête de la musique Barr, 21 juin 2022, Barr.

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21 23:59:00

Barr 67140 Concerts et petite restauration Place de l’Hôtel de Ville

• 18h-18h45 : Les déconfinés (pop rock)

• 18h45 à 19h30 : Delta (pop rock)

• 19h45-21h15 : Bézèd’h ( rock celtique)

• 21h30-23h : Akab (rock irlandais ¿¿) Place Schwanger (dès 19h)

• El nano (Pop/rock)

• Big light (Pop/rock)

• Dream maker (Pop)

• Grammar of Alabama (Pop rock)

• Steam (Rock/Metal)

• Black cobalt (Rock)

• Watt else (Acoustique/Electro) Place du Château

• 20h : Triogène B Cours du Musée de la Folie Marco :

• 18h : Ensemble de harpes

• 18h15 : Petites Harmonies

• 18h30 : Choeur d’enfants

• 19h : Choeur d’ados

• 19h30 : Classe de danse

• 20h : Atelier musiques du monde

• 20h15 : Ensemble de clarinettes

• 20h45 : Orchestre de chambre Animation musicale +33 3 88 08 66 66 Concerts et petite restauration Place de l’Hôtel de Ville

