Fête de la musique Barlieu, 18 juin 2022, Barlieu.

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

La fanfare gannoise de Barlieu fête la musique et accueille l’école de musique et de la chorale de Vailly et le groupe “Les Affoubertis” en concert sur la place du village.

Buvette et barbecue sur place.

Fête de la musique organisée par la Fanfare gannoise sur la place du village de Barlieu.

pascal-aline@orange.fr +33 6 42 10 80 33

©pexels

