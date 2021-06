Lorris Bar-Hôtel-restaurant "Au Sauvage" Lorris Fête de la musique Bar-Hôtel-restaurant « Au Sauvage » Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Bar-Hôtel-restaurant « Au Sauvage », le samedi 19 juin à 17:00

« Au Sauvage » vous propose un concert avec le groupe King Size ! Des grillades vous seront proposées ! Le nombre de places sera limité ! Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire (pas plus de 6 par table) et surtout de rester assis. Fête de la musique Bar-Hôtel-restaurant « Au Sauvage » Place du Martroi, Lorris Lorris

2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T23:00:00

