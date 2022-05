Fête de la musique Ballan-Miré Ballan-Miré, 18 juin 2022, Ballan-Miré.

Fête de la musique Ballan-Miré Ballan-Miré

2022-06-18 – 2022-06-18

Ballan-Miré 37510 Ballan-Miré

Le centre-ville de Ballan-Miré va retentir au son de la fête de la musique. Une soirée festive, conviviale et familiale. Une scène rock, une scène orchestre et des espaces acoustiques, ainsi que buvettes, points de restauration et manèges.

https://www.mairie-ballan-mire.fr/

Tours Val de Loire Tourisme

Ballan-Miré

dernière mise à jour : 2022-05-24 par