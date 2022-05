fête de la musique Bal des Forges Place des Forges,Annonay (07)

fête de la musique Bal des Forges Place des Forges,Annonay (07), 21 juin 2022, . fête de la musique Bal des Forges

Place des Forges, Annonay (07), le mardi 21 juin à 19:00

**Bal des Forges** **En partenariat avec la mairie d’Annonay et l’association “26FK”** 18H30 Atelier “Diato” de la MJC d’Annonay. 19H30 Collectif de la valloire. 21H00 Groupe folk “mais pas que..” Bélobé *source : événement [fête de la musique Bal des Forges](https://agendatrad.org/e/36405) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Beléu bé Place des Forges,Annonay (07) Place des Forges, 07100 Annonay, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T19:00:00 2022-06-21T23:00:00

Détails Autres Lieu Place des Forges,Annonay (07) Adresse Place des Forges, 07100 Annonay, France lieuville Place des Forges,Annonay (07)

Place des Forges,Annonay (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//