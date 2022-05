Fête de la Musique Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 juin 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Fête de la Musique Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-21 22:30:00 22:30:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

• De 19h00 à 20h30 Cassandr (folk rock)

Duo folk-rock acoustique explorant musicalement la relation à l’autre, la relation aux autres, la relation au temps… Cassandr vous présente son répertoire de compositions francophones ainsi qu’anglophones, tiré de sa réflexion sur les thèmes du voyage, de l’exil, du partage et de la rencontre.

• De 21h00 à 22h30 « Georges Brassens, mais pas que… » par Renée Garlène & Rodolphe Raffalli (chansons françaises)

Rodolphe Raffalli s’est fait connaitre à l’international pour sa réinterprétation des chansons de Georges Brassens à la guitare, magnifique, tout de lyrisme et de pudeur !

En compagnie de Renée Garlène, chanteuse d’une rare justesse avec laquelle il travaille depuis 7 ans, ils délivrent une version délicate et sensible de ce répertoire, teinté de jazz, de swing et de rythmes brésiliens, soulignant la puissance poétique et mélodique des chansons de Georges Brassens. Leur album est paru en septembre 2018 chez Frémeaux et Associés.

« Elle a une voix noble, Renée Garlène, assise dans l’aristocratie rare et naturelle de la chanson française. Les beaux mots, la tournure poétique conviennent à sa voix. Le swing et le jazz sont en elle ». 2017 Denis-Louis Colaux – poète (1959-2020)

