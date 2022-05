Fête de la musique Azincourt Azincourt Catégorie d’évènement: AZINCOURT

Fête de la musique Azincourt, 21 juin 2022, Azincourt. Fête de la musique 24, rue Charles VI Azincourt

2022-06-21 – 2022-06-21

24, rue Charles VI Azincourt Pas-de-Calais Azincourt Laissez-vous vous évader grâce au conte musical médiéval de « Robin et Marion » créé par Yves Vandenbussche, artiste CLEA en résidence dans les 7 Vallées et joué par les élèves de l’école de musique ! contact@azincourt1415.com +33 3 21 47 27 53 http://azincourt1415.com/ Laissez-vous vous évader grâce au conte musical médiéval de « Robin et Marion » créé par Yves Vandenbussche, artiste CLEA en résidence dans les 7 Vallées et joué par les élèves de l’école de musique ! 24, rue Charles VI Azincourt

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégorie d’évènement: AZINCOURT Autres Lieu Azincourt Adresse 24, rue Charles VI Ville Azincourt lieuville 24, rue Charles VI Azincourt

Azincourt Azincourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azincourt/

Fête de la musique Azincourt 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Azincourt Azincourt 21 juin 2022

Azincourt