Remiremont Vosges Remiremont Après deux années sans pouvoir se produire sur scène, l’Orchestre de Mandolines et Guitares de Remiremont aura le plaisir de retrouver son public pour la Fête de la Musique.

Sous la direction de Pascal Zaug, et avec la participation des élèves de l’école de musique du Club des Mandolines pour certains morceaux, l’Orchestre aura le plaisir d’interpréter un répertoire varié et dynamique, de la musique du film « Il était une fois dans l’Ouest » d’Ennio MORRICONE, en passant par « Le grand blond avec une chaussure noire » de Vladimir COSMA, ou encore quelques grands succès du groupe ABBA.

Pour en savoir plus concernant l’activité de notre Association, n’hésitez pas à visiter notre site www.mandolines.fr et notre page Facebook : https://www.facebook.com/Orchestre-de-Mandolines-de-Remiremont-France-Officiel-262002800501315/ +33 6 52 89 87 02 http://mandolines.fr/ CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT

