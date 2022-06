Fête de la musique avec les ATP Marmande Marmande Catégories d’évènement: 47200

Marmande

Fête de la musique avec les ATP Marmande, 21 juin 2022, Marmande. Fête de la musique avec les ATP Marmande

2022-06-21 20:30:00 – 2022-06-21 23:00:00

Marmande 47200 EUR De 20h30 à 23h : Bal gascon avec les musiciens du groupe et des ateliers d’accordéons des ATP. Ils vous feront danser toute de la soirée : rondeau, mazurkas, polkas, scottiches …

Nombreuses animations musicales dans toute la ville. De 20h30 à 23h : Bal gascon avec les musiciens du groupe et des ateliers d’accordéons des ATP. Ils vous feront danser toute de la soirée : rondeau, mazurkas, polkas, scottiches …

Nombreuses animations musicales dans toute la ville. De 20h30 à 23h : Bal gascon avec les musiciens du groupe et des ateliers d’accordéons des ATP. Ils vous feront danser toute de la soirée : rondeau, mazurkas, polkas, scottiches …

Nombreuses animations musicales dans toute la ville. ATP Marmande

Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 47200, Marmande Other Lieu Marmande Adresse Ville Marmande lieuville Marmande Departement 47200

Marmande Marmande 47200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Fête de la musique avec les ATP Marmande 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique avec les ATP Marmande Marmande 21 juin 2022 47200 Marmande

Marmande 47200