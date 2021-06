Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Fête de la musique avec le groupe « A Rise To KaTs » Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Fête de la musique avec le groupe « A Rise To KaTs » Soulac-sur-Mer, 19 juin 2021-19 juin 2021, Soulac-sur-Mer. Fête de la musique avec le groupe « A Rise To KaTs » 2021-06-19 21:00:00 – 2021-06-19

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer Rendez-vous le 19 juin à 21h00, place de la Basilique pour célébrer la fête de la musique à Soulac-sur-Mer

A Rise To KaTs aura le plaisir de vous faire « re »-découvrir les tubes des 60’s à nos jours avec leur patte polyphonique.

À venir voir en famille, seul ou accompagné, jeune et moins jeune, ce trio de dandys Swings & Bretelles a hâte de vous faire danser toute la soirée !

