Fête de la musique avec Clémence DE TOURNEMIRE Quartet Sunset & Sunside, 21 juin 2022, Paris. Le mardi 21 juin 2022

de 19h00 à 00h00

. gratuit sous condition

Sunset Vocal Session s’invite à la fête de la musique Clémence de Tournemire – chant ; Pierre-Emmanuel Chaffangeon – piano ; Sébastien Gastine – contrebasse ; Faraj Fakhoury – batterie LE PROGRAMME : 19h00 – Hommage à Ella Fitzgerald 21h00 – Hommage à Sarah Vaughan 23h00 – Hommage à Billie Holiday Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/6/artiste/1526/8313/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

