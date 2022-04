Fête de la musique Aussevielle Aussevielle Catégories d’évènement: Aussevielle

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la musique Aussevielle, 21 juin 2022, Aussevielle. Fête de la musique Aussevielle

2022-06-21 10:00:00 – 2022-06-21 23:30:00

Aussevielle Pyrénées-Atlantiques Aussevielle EUR 0 0 Des animations en journée continue !

– 10h à 11h45: conférence, “censure et chansons”

– 14h à 15h 15: concert de Catherine Ribeiro

– 16h à 17h30: conférence, ‘censure et chansons”

– 20h: concert du trio “Demain la veille” qui revisite les chansons de Brassens Des animations en journée continue !

– 10h à 11h45: conférence, “censure et chansons”

– 14h à 15h 15: concert de Catherine Ribeiro

– 16h à 17h30: conférence, ‘censure et chansons”

– 20h: concert du trio “Demain la veille” qui revisite les chansons de Brassens +33 6 70 63 54 04 Des animations en journée continue !

– 10h à 11h45: conférence, “censure et chansons”

– 14h à 15h 15: concert de Catherine Ribeiro

– 16h à 17h30: conférence, ‘censure et chansons”

– 20h: concert du trio “Demain la veille” qui revisite les chansons de Brassens mairie aussevielle

Aussevielle

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aussevielle, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Aussevielle Adresse Ville Aussevielle lieuville Aussevielle Departement Pyrénées-Atlantiques

Aussevielle Aussevielle Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussevielle/

Fête de la musique Aussevielle 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Aussevielle Aussevielle 21 juin 2022 Aussevielle Pyrénées-Atlantiques

Aussevielle Pyrénées-Atlantiques