Fête de la musique au Temple d’Annonay Annonay, 21 juin 2021-21 juin 2021, Annonay.

Fête de la musique au Temple d’Annonay 2021-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-21 20:30:00 20:30:00 Temple d’Annonay 15 rue Franki Kramer

Annonay Ardêche Annonay

Le Temple d’Annonay vous invite à sa Fête de la Musique ! Au programme :

orgue et voix (chorale du conservatoire et chœur Impromptu et instruments coordonnés par Nicole Palmieri, organiste titulaire du temple).

orguetempleannonay@laposte.net +33 4 75 33 03 52

Le Temple d’Annonay vous invite à sa Fête de la Musique ! Au programme :

orgue et voix (chorale du conservatoire et chœur Impromptu et instruments coordonnés par Nicole Palmieri, organiste titulaire du temple).

dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air