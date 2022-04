FÊTE DE LA MUSIQUE AU RESTAURANT LE WAGON Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

FÊTE DE LA MUSIQUE AU RESTAURANT LE WAGON Plombières-les-Bains, 21 juin 2022, Plombières-les-Bains. FÊTE DE LA MUSIQUE AU RESTAURANT LE WAGON Plombières-les-Bains

2022-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-21 23:30:00 23:30:00

Plombières-les-Bains Vosges 18.5 EUR Fête de la Musique au Restaurant Le Wagon du Casino de Plombières

Mardi 21 juin 2022 à partir de 19h00 Formule à 18.50€/pers

Moules frites + 1 boisson (1 bière pression ou un verre de vin de notre sélection ou un soft) Soirée animée par le Duo Sunshine (ambiance pop latino et variétés) Réservez dès maintenant au 03 29 30 00 21 !!! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Ville Plombières-les-Bains lieuville Plombières-les-Bains Departement Vosges

Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plombieres-les-bains/

FÊTE DE LA MUSIQUE AU RESTAURANT LE WAGON Plombières-les-Bains 2022-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE AU RESTAURANT LE WAGON Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 21 juin 2022 Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges