Le Relecq-Kerhuon Finistère La ville du Relecq Kerhuon se mobilise pour permettre l’expression des pratiques musicales en amateur et propose une nouvelle façon de célébrer la musique. 11h00 : Médiathèque François Mitterand.

Venez vous défiez lors de notre jeu « N’oubliez pas les paroles » et votez tout au long de la journée pour vos artistes préférés des « Médiathèque Musique Awards ». Une fête de la musique qui se déguste à emporter.

