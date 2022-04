Fête de la Musique au Musée Henri Barré Thouars, 21 juin 2022, Thouars.

Fête de la Musique au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars

2022-06-21 – 2022-06-21 Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour

Thouars Deux-Sèvres

EUR Et si on voyait la musique en couleur ? La couleur produit-elle un son ? Pour cette fête de la musique, le guide vous propose de parcourir le musée au rythme de la musique et des couleurs, avec une visite inédite «Les couleurs de la

musique». Lors de cette visite, vous ferez le lien entre l’œil et l’oreille, pour donner une association instrumentale nouvelle. Des temps musicaux sur le thème du rouge et noir vous seront proposés par les élèves du Conservatoire Tyndo.

Dans une ambiance festive, les élèves du Conservatoire célèbrent la musique au musée Henri Barré sur le thème du rouge et du noir.

+33 6 22 66 43 45

Ministère de la Culture

