FÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE CONCERT DE DELI ZIRZOP Mende, vendredi 21 juin 2024.

FÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE CONCERT DE DELI ZIRZOP Mende Lozère

Deli Zirzop « les fous heureux » répandent leur amour des musiques Balkaniques et Turques.

Une chanteuse Turque, ainsi que six musiciens vous partageront leur amour pour ces musiques aux chants ensorcelants, aux solos endiablés et aux rythmes frénétiques, à travers un répertoire dansant principalement constitué de musiques tziganes et populaires Turques et Bulgares. Deli Zirzop joue tout autant sonorisé qu’en acoustique, c’est une fanfare festive et envoûtante, exigeante et respectueuse de l’esthétique des musiques qu’elle interprète.

GRATUIT | entrée libre dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:30:00

fin : 2024-06-21 22:00:00

3 Rue de l’Épine

Mende 48000 Lozère Occitanie museepatrimoine@mende.fr

