Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune greet hôtel & restooo Beaune Beaune, vendredi 21 juin 2024.

A partir de 18h30, venez écouter les Five Feet Under & AnnSo Bad: profitez de grillades, planches et tartinades dans le parc … un moment Rock’n Roll à partager .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:30:00

fin : 2024-06-21 23:00:00

greet hôtel & restooo Beaune 58 Route de Verdun

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hb5v7@accor.com

L’événement Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune Beaune a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1