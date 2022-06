Fête de la musique au FIEF La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc Catégories d’évènement: Drôme

La Bégude-de-Mazenc

Fête de la musique au FIEF La Bégude-de-Mazenc, 25 juin 2022

245 grande rue Le FIEF – à Châteauneuf – La Bégude de Mazenc

2022-06-25 19:30:00

Le FIEF – à Châteauneuf – La Bégude de Mazenc 245 grande rue

La Bégude-de-Mazenc

Drôme La Bégude-de-Mazenc Venez danser au son de la musique du monde avec les groupes BALZIK et THERAPIK ! Ensuite place aux talents cachés avec une scène ouverte. Buvette sur place. info@lefief-drome.com +33 6 44 08 97 69 https://www.lefief-drome.com/gite-drome/fr/ Le FIEF – à Châteauneuf – La Bégude de Mazenc 245 grande rue La Bégude-de-Mazenc

