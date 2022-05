Fête de la musique au Conservatoire d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Concert sous la direction de Michel Durand-Mabire Pour la fête de la musique, l’Orchestre Symphonique Junior propose d’honorer toutes les musiques : baroque, classique, romantique, jazz, contemporaine, dans l’auditorium Campra du Conservatoire https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire Concert sous la direction de Michel Durand-Mabire Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

