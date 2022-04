FÊTE DE LA MUSIQUE AU COELHO Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: 44270

Machecoul-Saint-Même 44270 EUR 1ère partie: Karine propose un véritable voyage intergénérationnel, allant de Piaf à Zaz ou de Brel à Bruel.

Menu proposé: Moules/Frites ou Saucisses/Frites – Stand des desserts (tenu en partenariat avec le club de hand) La fête de la musique au Coelho! +33 2 40 31 44 79

2ème partie: Blue Velvet – ce trio vous fera vibrer avec leurs reprises Pop Rock.

