Dinard 35800 Une soirée qui va « swinguer » pour la fête de la musique ! Rendez-vous le mardi 21 juin, sur le Belvédère, dans une ambiance guinguette chic pour une soirée musicale assurée par le groupe « Swing Me Henri ». Laissez-vous entraîner dans les années 30-40 entre chansons d’hier et d’aujourd’hui. Une initiation à la danse vous sera aussi proposée par le duo Nico et Alina ! L’entrée de cette soirée à 16€ par personne comprend un cocktail et une planche apéritive.

