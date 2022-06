Fête de la musique au BREC de l’Entre2Mondes Créon Créon Catégories d’évènement: 33670

Fête de la musique au BREC de l'Entre2Mondes BREC de l'Entre2Mondes 48 bis Bd de Verdun Créon

2022-06-21 17:00:00 – 2022-06-21 23:59:00

Le BREC de l'Entre2Mondes organise sa fête de la musique. À cette occasion, le parking se transforme en un lieu de musique, de danse, et de fête. Au programme : concerts en plein air, scène ouverte aux artistes sans oublier le restaurant qui reste ouvert et la buvette.

