Fête de la musique au Bistrot Gambetta Cahors, 21 juin 2022, Cahors.

Le groupe JayC-JayM’s vient fêter le retour de l’été en musique. Au programme, du rock des années 70/80/90.. : Deep Purple, ZZ Top, Creedence, The Immates, Status Quo, Téléphone, Pink Floyd, Van Halen, The Clash, Nickelback, Free, Ram Jam, Alannah Myles, Tina Turner…

C’est JC, guitariste au touché d’exception qui enchante vos oreilles de part ses phrasés musicaux puissants aux sons purs et énergiques et vous transportent vers des horizons surnaturels. Il découvre le rock à 11 ans en écoutant Made in Japan de Deep purple et décide qu’il sera guitariste comme Ritchie Blackmore..

J-Mi, bassiste amoureux du groove et de la puissance envoûtante de l’instrument, guitariste second par pur plaisir et jongleur de loopers qui pour sa part à décidé à 13 ans que plus tard il ferait Rolling Stones..

Et Syren, la voix féminine et rock qui a rejoint le groupe. En coulisse, Emma magnifie l’espace sonore en haute définition et embellie la scène de projections lumière sur les musiciens en mouvement, offrant à l’oeil un spectacle dynamique.

Trois voix aux textures complémentaires, celle de J-Mi, puissante, chaude et rauque, tout ce qu’il faut pour porter vers le sommet du rock de Midnight oil ou Creedence qui donne le change à celle de JC à la tessiture élevée, mariant voix pleine et voix de tête pour décoller dans le son de Deep Purple et Free.

Et la voix féminine qui encense Tina Turner, The Cranberries, Joan Jett, U2,..

Un voyage mythique et intemporel pour un concert d’une rare intensité

