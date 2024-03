Fête de la Musique au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la Musique au Bar des Arcades Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Venez participer à la Fête de la Musique sur deux jours au Bar des Arcades!

Food truck burger et animation musicale par le duo « Marry me » le vendredi 21 Juin.

Food truck indien et animation musicale par l’Atelier 104 le samedi 22 Juin. Un moment de convivialité à partager! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21 23:00:00

Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebardesarcades@gmail.com

L’événement Fête de la Musique au Bar des Arcades Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays Foyen