Fête de la Musique au Bahia Prayssac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Prayssac.

Fête de la Musique au Bahia 2021-06-19 18:00:00 – 2021-06-19 22:30:00 Le Bahia 50 boulevard Aristide Briand

Prayssac Lot

10 EUR 10 El Calvo vous propose de venir vous trémousser sur des rythmes de kizomba, de bachata et de salsa. La soirée se déroulera en extérieur et le port du masque sera obligatoire.

Il sera possible de se restaurer sur place sur réservation.

Assiette de tapas à 10€

Le Bahia