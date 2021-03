Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Fête de la musique Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Fête de la musique, 19 juin 2021-19 juin 2021, Athis-Val de Rouvre. Fête de la musique 2021-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-06-19 Place Saint-Vigor Athis de l’Orne

Athis-Val de Rouvre Orne comite-des-fetes0989@orange.fr +33 6 19 72 63 60

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Place Saint-Vigor Athis de l'Orne Ville Athis-Val de Rouvre