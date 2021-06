Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Fête de la musique Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Fête de la musique 2021-06-21

Arles Bouches-du-Rhône Chaque année, la direction de la culture de la ville d’Arles orchestre cette belle fête populaire. Musiciens amateurs et professionnels investissent les rues pour des concerts entièrement gratuits. Dans le centre-ville, mais aussi à Raphèle, Mas-Thibert et Salin de Giraud : ette année encore, Arles fête la musique.. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 http://www.arlestourisme.com/ Dans le centre-ville, mais aussi à Raphèle, Mas-Thibert et Salin de Giraud : ette année encore, Arles fête la musique.. Chaque année, la direction de la culture de la ville d’Arles orchestre cette belle fête populaire. Musiciens amateurs et professionnels investissent les rues pour des concerts entièrement gratuits.

Arles