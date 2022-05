Fête de la musique Arès Arès Catégories d’évènement: 33740

Arès

Fête de la musique Arès, 21 juin 2022, Arès. Fête de la musique Arès

2022-06-21 – 2022-06-21

Arès 33740 Au programme de la fête de la musique cette année :

18h – 20h00 : école de musique d’Arès

Présentation du travail des élèves de l’école de musique pendant leur année d’étude.

20h00 – 21h : APCA BAND

Composé de 9 musiciens, venez découvrir leur répertoire allant du jazz à la musique latine, en passant par la variété française et américaine

21h00 – 23h : Eliasse

Blues comorien, rock de l’Océan Indien : voici Eliasse, venu des îles de la lune.

Avec son power trio, Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…).

23h-00h : soirée DJ

Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes Arésien à partir de 18h.

Dès 18h – Esplanade Dartiguelongue

Gratuit. Au programme de la fête de la musique cette année :

18h – 20h00 : école de musique d’Arès

Présentation du travail des élèves de l’école de musique pendant leur année d’étude.

20h00 – 21h : APCA BAND

Composé de 9 musiciens, venez découvrir leur répertoire allant du jazz à la musique latine, en passant par la variété française et américaine

21h00 – 23h : Eliasse

Blues comorien, rock de l’Océan Indien : voici Eliasse, venu des îles de la lune.

Avec son power trio, Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…).

23h-00h : soirée DJ

Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes Arésien à partir de 18h.

Dès 18h – Esplanade Dartiguelongue

Gratuit. +33 5 56 03 93 03 Au programme de la fête de la musique cette année :

18h – 20h00 : école de musique d’Arès

Présentation du travail des élèves de l’école de musique pendant leur année d’étude.

20h00 – 21h : APCA BAND

Composé de 9 musiciens, venez découvrir leur répertoire allant du jazz à la musique latine, en passant par la variété française et américaine

21h00 – 23h : Eliasse

Blues comorien, rock de l’Océan Indien : voici Eliasse, venu des îles de la lune.

Avec son power trio, Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…).

23h-00h : soirée DJ

Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes Arésien à partir de 18h.

Dès 18h – Esplanade Dartiguelongue

Gratuit. pixabay

Arès

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 33740, Arès Autres Lieu Arès Adresse Ville Arès lieuville Arès Departement 33740

Arès Arès 33740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Fête de la musique Arès 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Arès Arès 21 juin 2022 33740 Arès

Arès 33740