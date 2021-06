Fête de la musique Arès, 19 juin 2021-19 juin 2021, Arès.

Fête de la musique 2021-06-19 – 2021-06-19 Jetée d’Arès Esplanade Dartiguelongue

Arès 33740

Groupe de reggae français au service de textes conscients et engagés, porté par une voix féminine unique, ALAM a déjà fait ses preuves lors de ses différentes dates et collaborations avec les plus grandes formations de la scène reggae française et internationale. L’école de musique d’Arès se produira également sur scène à partir de 18h. ALAM à 20h. Restauration sur place.

Groupe de reggae français au service de textes conscients et engagés, porté par une voix féminine unique, ALAM a déjà fait ses preuves lors de ses différentes dates et collaborations avec les plus grandes formations de la scène reggae française et internationale. L’école de musique d’Arès se produira également sur scène à partir de 18h. ALAM à 20h. Restauration sur place.

+33 5 56 03 93 03

Groupe de reggae français au service de textes conscients et engagés, porté par une voix féminine unique, ALAM a déjà fait ses preuves lors de ses différentes dates et collaborations avec les plus grandes formations de la scène reggae française et internationale. L’école de musique d’Arès se produira également sur scène à partir de 18h. ALAM à 20h. Restauration sur place.

Groupe de reggae français au service de textes conscients et engagés, porté par une voix féminine unique, ALAM a déjà fait ses preuves lors de ses différentes dates et collaborations avec les plus grandes formations de la scène reggae française et internationale. L’école de musique d’Arès se produira également sur scène à partir de 18h. ALAM à 20h. Restauration sur place.

mickael zohar