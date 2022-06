Fête de la musique Agen Agen Catégories d’évènement: 47000

Agen 47000 EUR Groupes connus ou inconnus, célébrités locales ou anonymes, tous se retrouvent sur les scènes pour partager la musique.

Une rencontre avec des artistes amateurs, de la spontanéité et un parcours musical éclectique en cœur de ville vous est proposée pour cette 38ème édition de la Fête de la Musique : Rap, Electro, Rock, Hip-hop… et même Opérette sont au rendez-vous !

