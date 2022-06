Fête de la musique à Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Catégories d’évènement: 18190

UZAY LE VENON

Fête de la musique à Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon, 21 juin 2022, Uzay-le-Venon. Fête de la musique à Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon

2022-06-21 – 2022-06-21

Uzay-le-Venon 18190 Réservez vos moules/frites, repas à 14€ comprenant le dessert (tartelette aux fruits) hors boissons. Fêtez le 1er jour de l’été au restaurant l’Embuscade avec DJ Antho qui sera présent pour l’animation musicale! +33 2 48 61 09 01 Réservez vos moules/frites, repas à 14€ comprenant le dessert (tartelette aux fruits) hors boissons. pixabay

Uzay-le-Venon

dernière mise à jour : 2022-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 18190, UZAY LE VENON Autres Lieu Uzay-le-Venon Adresse Ville Uzay-le-Venon lieuville Uzay-le-Venon Departement 18190

Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon 18190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzay-le-venon/

Fête de la musique à Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique à Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon 21 juin 2022 18190 Uzay-le-Venon

Uzay-le-Venon 18190