Fête de la musique à Tullins

Fête de la musique à Tullins Tullins, 19 juin 2021-19 juin 2021, Tullins. Fête de la musique à Tullins 2021-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-06-19 22:30:00 22:30:00

Tullins Isère Tullins La ville de Tullins s’enchante et vous propose de profiter de l’évènement ! Dès 16h, de nombreux groupes feront retentir leurs voix et instruments dans les rues, fêtant comme il se doit la musique. En centre-ville. Restauration sur place. contact@ville-tullins.fr +33 4 76 07 00 05 http://www.ville-tullins.fr/ La ville de Tullins s’enchante et vous propose de profiter de l’évènement ! Dès 16h, de nombreux groupes feront retentir leurs voix et instruments dans les rues, fêtant comme il se doit la musique. En centre-ville. Restauration sur place.

Lieu Tullins