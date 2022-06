Fête de la Musique à Thouars Thouars, 21 juin 2022, Thouars.

Fête de la Musique à Thouars Thouars

2022-06-21 – 2022-06-21

Thouars 79100

EUR Parcourez les rues de la Ville, bougez sur des rythmes endiablés, écoutez des musiques variées ou poussez la chansonnette si le cœur vous en dit….. bref pour cette soirée à l’ambiance joviale, vivons ensemble la musique !

Plusieurs lieux de rencontre (place Saint Médard, Musée Henri Barré, Parc Imbert, Église Saint Médard, Square F. Roosevelt, Rue Porte de Paris)

Au programme : Tom en hiver, Spotted Lemons, Electric Bears, Hapan, Les Toiles roulantes / Campagn’arts, DJ Davy Croket Crew, DJ Julien B, Les echos du Thouet, Orchestre Com’Thouars jazz, La Chorale des cheminots, la chorale du Val d’or, AKH ainsi que les élèves de musiques et de danse du Conservatoire Tyndo. Sans oublier le musée Henri Barré qui fête la musique sur le thème du rouge et noir avec des vsiites « Les couleurs de la musiques » de 15h à 18h et 4 concerts à partir de 19h.

+33 5 49 68 22 65

Service Animations de la Ville de Thouars

Thouars

