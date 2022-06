Fête de la Musique à St Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées, 11 juin 2022, Plaine-et-Vallées.

Fête de la Musique à St Jouin de Marnes Plaine-et-Vallées

2022-06-11 – 2022-06-11

Plaine-et-Vallées 79600

EUR Dès 19h, vous allez danser, chanter et faire la fête. À cette occasion plusieurs scènes seront réparties sur les places du village pour encore plus d’ambiance. De nombreux groupes se succèderont pour vous faire vibrer au son de la musique, dont Marie et Dorine, Lies Killer, Six Plop ou Protesting Fingers et pour finir la soirée DJ Night Fiver !

Buvette et restauration sur place.

Comité d’Animations de Saint jouin de Marnes

Plaine-et-Vallées

